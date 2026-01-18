شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية أسايش أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد،إلقاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين متورطين بارتكاب جرائم سلب وابتزازفي المدينة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "بعد ورود عدةبلاغات عن حوادث سلب وابتزاز طالت عدداً من المواطنين، حيث أقدم أشخاص مجهولون علىالاعتداء عليهم وتهديدهم، والاستيلاء على مبالغ مالية وممتلكات كانت بحوزتهم، باشرتعلى الفور فرقنا الأمنية بإجراء المتابعة والتحري وجمع المعلومات اللازمة".

وأضافت أنه "وبناءً على أمر قضائي صادر من قاضي التحقيق المختصفي أسايش أربيل، تمكنت مفارزنا من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين متورطين في ارتكابهذه الجرائم، وهم كل من (د، د، أ) و(أ، م، خ)، و(ع، ك، س)".

وأشارت إلى أن "المتهمين كانوا أثناء تنفيذ جرائمهم يقومونبالإساءة إلى الضحايا وتصويرهم بالفيديو، لاستخدام تلك المقاطع كوسيلة تهديدوابتزاز، بهدف منع الضحايا من تقديم شكاوى قانونية بحقهم".