شفق نيوز- طهران

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، وزير الخارجية،فؤاد حسين، مساء اليوم الأحد، على أن أمن المنطقة الإقليمية "مترابط ولا يمكنتجزئته"، مشدداً على ضرورة العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة لشعوبالمنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنحسين استعرض خلال لقائه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في العاصمة طهران، تطوراتمباحثات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وأشار فؤاد حسين، إلى أن أمن المنطقة مترابط ولا يمكنتجزئته، مشدداً على ضرورة العمل المشترك لتهيئة بيئة مستقرة تسهم في تحقيق التنميةالمستدامة لشعوب المنطقة.

ولفت إلى أنه استعرض تطورات العملية السياسية الجارية فيالعراق، ولا سيما قرب استكمال الاستحقاقات الدستورية باختيار رئيس جديد للجمهوريةوتشكيل حكومة جديدة.

وأضاف حسين، أن التحديات والتهديدات التي ما تزال قائمةتتطلب معالجات مختلفة تقوم على الحوار ومعالجة الأسباب الداخلية.

بدوره استعرض بزشكيان، بحسب البيان، الظروف التي تمر بهاالجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيراً إلى عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التيتجمع العراق وإيران.

كما أكد أهمية تعزيز الاستقرار في المنطقة لما له منتأثير مباشر على أمنها وتنميتها.

وفي وقت سابق، بحث فؤاد حسين، والأمين العام للمجلسالأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، سبل تعزيز التنسيق والتعاون لمواجهةالتحديات الأمنية المشتركة، فيما أشار حسين إلى وجود تحديات اقتصادية متشابهةتواجه دول المنطقة، من بينها العراق وإيران.

ووصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقيفؤاد حسين، صباح اليوم الأحد، إلى طهران، في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلاميةالإيرانية.

وتأتي التحركات الدبلوماسية العراقية في ظل تصاعد التوتربين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما يرافقه منمخاوف على أمن واستقرار المنطقة.