بغداد اليوم - متابعة

شدد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مساء اليوم الأحد، ( 18 كانون الثاني 2026 )، خلال استقباله وزير الخارجية فؤاد حسين، على العلاقات العاطفية العميقة والقلبية بين الشعبين الإيراني والعراقي واعتبرها الأساس الراسخ للعلاقات التاريخية بين البلدين.

وأكد بزشكيان خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه الإعلامي ترجمته "بغداد اليوم"، أن "هذه العلاقات ستظل مستمرة وقوية في المستقبل".

وأشار إلى التعاون المتنوع بين إيران والعراق في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والعلمية، مستشهداً بـ عقد اجتماعات المحافظين من المحافظات الحدودية بين البلدين كأحد المبادرات البناءة لتعزيز التعاون والتنمية المشتركة.

وأضاف، أن "المشاريع المشتركة بين البلدين تُنفذ بجدية واهتمام منذ توليه المسؤولية بهدف رفع مستوى التفاعل بين إيران والعراق وكافة دول المنطقة".

وفيما يخص الوضع الإقليمي، نبه الرئيس الإيراني إلى الدور التخريبي والزعزعة الذي تمارسه الولايات المتحدة وإسرائيل بهدف خلق الانقسام بين الدول الإسلامية.

وأوضح أن الضغوط السياسية والاقتصادية والإعلامية لم تؤثر على سياسة إيران في الحفاظ على الوحدة الداخلية وتعزيز الثقة والتعاون مع الدول الإسلامية والجوار الإقليمي.

واستعرض بزشكيان أيضاً الأحداث الأخيرة في إيران واعتبرها مشروعاً مشتركاً للولايات المتحدة وإسرائيل لاستغلال الأوضاع لإحداث الفوضى والعنف ضد الشعب الإيراني، مشدداً على أن أي تهديدات لن تؤثر على مسار إيران التاريخي".

وقال الرئيس الإيراني: "إذا كنا كأمة إسلامية متكاتفين، فلن تتمكن أي قوة من تهديدنا، وبعون الله سنواصل هذا المسار المشرّف معاً".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية فؤاد حسين عن سعادته بلقاء الرئيس الإيراني، ناقلاً تحيات الرئيس ورئيس الوزراء العراقيين للحكومة والشعب الإيراني.

وأكد حسين أن المسؤولين العراقيين تابعوا الأحداث الأخيرة في إيران عن كثب وبأقصى درجات الاهتمام، مع التركيز على أمن إيران باعتباره جزءاً من أمن العراق والمنطقة بأسرها.

وشدد الوزير العراقي على العلاقات التاريخية والشعبية العميقة بين إيران والعراق، مؤكداً أن الشعبين صامدان ومتجذران رغم مرور العديد من الأحداث والتغيرات عبر التاريخ.