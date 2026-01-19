بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأحد، ( 18 كانون الثاني 2026 )، أن العراق يمتلك القدرة على الاضطلاع بدور إيجابي وبنّاء في دعم استقرار المنطقة وتعزيز الأمن الإقليمي.

وذكر بيان للخارجية، تلقته "بغداد اليوم"، ان حسين التقى "الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة طهران، وجرى خلال اللقاء بحث القضايا الأمنية ذات التأثير المباشر على أمن واستقرار المنطقة، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي".

واستمع حسين، إلى "عرض قدمه لاريجاني تناول فيه أبرز الأحداث التي شهدتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تطورات الأوضاع الداخلية في بلاده".

من جانبه، استعرض حسين "المسار السياسي في العراق، ولا سيما الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة،" مؤكداً "ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية واختيار حكومة قادرة على التفاعل الإيجابي مع المحيطين الإقليمي والدولي، لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية".

وأشار إلى "وجود تحديات اقتصادية متشابهة تواجه دول المنطقة، من بينها العراق وإيران، "مؤكداً أن "التعامل الفاعل مع هذه التحديات يتطلب تحقيق قدر أعلى من الاستقرار الإقليمي، إلى جانب ترسيخ الاستقرار السياسي، بما يسهم في معالجة المشكلات الاقتصادية وتعزيز فرص التنمية".

وأكد حسين في ختام اللقاء أن "العراق يمتلك القدرة على الاضطلاع بدور إيجابي وبنّاء في دعم استقرار المنطقة وتعزيز الأمن الإقليمي".