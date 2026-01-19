بغداد – واع

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، عن إحصائية لعدد حالات الزواج والطلاق لشهر كانون الأول.

وذكر بيان للمجلس، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجموع عقود الزواج لشهر كانون الأول الماضي بلغ 27002، في حين بلغت حالات الطلاق 4888 حالة، في جميع محافظات العراق باستثناء إقليم كردستان".

وأضاف البيان، أن "العاصمة بغداد تصدرت قائمة عقود الزواج وحالات الطلاق، حيث سجلت رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة (4112) عقد زواج، و(798) حالة طلاق، فيما سجلت محكمة استئناف بغداد/ الكرخ (3237) عقد زواج و (692) حالة طلاق، تلتها رئاسة محكمة استئناف نينوى حيث سجلت (3064) عقد زواج، و(530) حالة طلاق".