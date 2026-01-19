بغداد – واع

أعلنت مجموعة اللطيف الاستثمارية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل مشروعها السكني الجديد في الزعفرانية، مبينة أنه يتضمن بنى تحتية حديثة وخدمات متكاملة.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة، أنور عبد اللطيف، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع المجمع السكني المتكامل في منطقة الزعفرانية يعد أحد المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم الجهود الوطنية لمعالجة ملف السكن في العراق وتوفير حلول عمرانية حديثة تتماشى مع النمو السكاني ومتطلبات الحياة المعاصرة، وبما يحقق التوازن بين جودة السكن وكلفة التملك".

وأوضح، أن "المشروع جاء بعد دراسات تخطيطية واقتصادية معمقة، أخذت بنظر الاعتبار احتياجات سكان منطقة الزعفرانية والمناطق المجاورة لها"، مؤكداً أن "المجمع سيوفر وحدات سكنية بمواصفات عالية وتصاميم عصرية، مع اعتماد سياسة تسعير مدروسة تضمن إتاحة السكن لشريحة واسعة من المواطنين، وبما ينسجم مع التوجهات الحكومية لتوفير مساكن لائقة وبأسعار معقولة".

وأشار إلى، أن "المجمع لا يمثل مجرد مشروع سكني تقليدي بل مدينة متكاملة الخدمات، تتضمن بنية تحتية حديثة تشمل شبكات الطرق والماء والكهرباء والاتصالات، إضافة إلى مؤسسات خضراء ومراكز تعليمية بمختلف المراحل، ومرافق صحية، ومساحات ترفيهية ورياضية، بما يوفر بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات الأسرة العراقية".

وأضاف، أن "المشروع سيتضمن إنشاء أكبر مركز تجاري في مدينة الزعفرانية ليكون مركزاً حيوياً للتسوق والخدمات والترفيه، ويسهم في تخفيف الضغط عن مراكز المدينة الأخرى، فضلاً عن تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل".

وأكد، أن "تنفيذ المشروع يتم وفق معايير تخطيط عمراني حديثة وبإشراف وبالتنسيق مع جهات هندسية متخصصة، مع الالتزام بمعايير السلامة والجودة، وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان تكامل المشروع مع المخططات الأساسية للمنطقة".

واختتم بالقول: إن "هذا المشروع يعد نموذجاً للتكامل بين القطاع الخاص والسياسات التنموية للدولة، ويمثل خطوة عملية نحو تحقيق الاستقرار السكني وتحسين مستوى الخدمات ودعم التنمية المستدامة في بغداد وبما ينسجم مع رؤية مستقبلية لتطوير المدن العراقية".