بغداد - واع

أعلنت شركة نفط ميسان، اليوم الاثنين، عن قرب افتتاح منظومة توليد طاقة كهربائية نظيفة عن طريق الخلايا الشمسية بقدرة 70 ميغاواط.

وقال مدير الشركة، حسين كاظم، لوكالة الأنباء العراقية(واع): إنه "سيتم قريباً افتتاح منظومة توليد طاقة كهربائية نظيفة عن طريق خلايا شمسية ضمن برامجها الطموحة لإنتاج الكهرباء".

وأضاف أن "المشروع واعد وسيوفر كهرباء بالاستفادة من الطاقة الشمسية بمقدار 70 ميغاواط ستعمل لسد حاجة الشركة من الطاقة الكهربائية".

ولفت إلى أن "ذلك يأتي ضمن خطط إنتاج الطاقة النظيفة الذي تعتمده الوزارة ضمن مشاريعها التطويرية لمواكبة التطور العالمي".