بغداد اليوم - بغداد

أعلن لواء 25 في الحشد الشعبي، اليوم الاثنين ( 19 كانون الثاني 2026 )، تعزيز انتشاره على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "اللواء 25 في الحشد الشعبي عزز انتشاره الميداني على الشريط الحدودي المحاذي لسوريا، وذلك في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى إحكام السيطرة على الحدود ومنع أي خروقات محتملة".

واضاف أن "التعزيزات شملت تأمين عدد من النقاط الحدودية الحساسة في منطقة طريفاوي – الحسكة، بهدف منع تسلل العناصر الإرهابية والحد من الأنشطة الإجرامية، فضلاً عن تعزيز الاستقرار الأمني وضمان حماية الحدود بشكل فعّال".

واوضح أن "هذا الانتشار يأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى دعم القوات الأمنية، وتعزيز الجهد الاستخباري والميداني، بما يسهم في الحفاظ على أمن المناطق الحدودية ومنع استغلالها من قبل الجماعات الخارجة عن القانون".