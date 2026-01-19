بغداد اليوم - بغداد

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين ( 19 كانون الثاني 2026 )، أن الحدود العراقية مؤمنة بالكامل وتخضع لإدارة دقيقة عبر إجراءات ميدانية وتقنية متكاملة.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني للقيادة، سعد معن، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الحدود العراقية مؤمَّنة بالكامل وتخضع لسيطرة محكمة من قبل القوات الأمنية المختصة".

وأوضح معن أن "قيادة قوات الحدود تواصل تنفيذ مهامها الأمنية وفق خطط مدروسة تعتمد على منظومات مراقبة متطورة وإجراءات فنية وتقنية متقدمة، فضلاً عن تحصينات ميدانية رصينة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن والاستقرار على طول الشريط الحدودي".

وبيّن أن "هناك خطوط دفاعية متعاقبة وحصينة مشغولة من قبل مختلف القطعات الأمنية وبجميع الصنوف والاختصاصات، ما يعزز قدرة القوات على التعامل مع أي طارئ".

وأشار معن إلى أن "هذا الانتشار المنظم يعكس الجاهزية العالية والتنسيق المستمر بين مختلف الصنوف الأمنية المكلفة بحماية حدود البلاد، ويأتي بالتزامن مع استلام الجيش العراقي قاعدة عين الأسد بشكل كامل، في خطوة تؤكد بسط السيادة الوطنية وتعزيز قدرات القوات المسلحة في إدارة الملف الأمني بكفاءة عالية".