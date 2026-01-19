بغداد- واع

وقال المحافظ، في بيان صادر عن قسم الإعلام والاتصال الحكومي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إنجاز مشروع إكساء عدد من الشوارع الحيوية في سبع مناطق وقرى تابعة لقضاء المدائن، بمساحة إجمالية بلغت (118) ألف متر مربع، ضمن خطط المحافظة للنهوض بالواقع الخدمي وتحسين البنى التحتية".

وتابع، أن "المشروع تضمن تنفيذ الأعمال الترابية، وفرش الحصى الخابط، وقشط الطرق المتضررة، فضلاً عن فرش مادة الإسفلت"، مشيراً إلى أن "الأعمال شملت شوارع قرى (ثُمانية، النبع الصافي، والعمّال)، إضافة إلى تبليط طريقي عبود الغربي ومجيلع الرئيسي بمساحة (50) ألف متر مربع، باستخدام طبقة الإسفلت (الاستلابيزر)".

وأضاف المحافظ، أن "الأعمال شملت أيضاً إنجاز إكساء شوارع منطقة الخناسة ومدخلها الرئيسي، إلى جانب إكساء الطريق الممتد من مدرسة التقى الابتدائية وصولاً إلى سوق الكسرة في مركز القضاء، وفق المواصفات الفنية القياسية المعتمدة".

وأكد العطواني "استمرار المحافظة بتنفيذ مشاريع تأهيل وتطوير الطرق المتهالكة في عموم الأقضية والنواحي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين"، مشدداً على "أهمية تعاون المواطنين مع الجهات الخدمية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، بما يحقق الارتقاء بالواقع الخدمي والعمراني للمناطق، ولا سيما المحرومة منها".