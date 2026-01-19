بغداد اليوم - البصرة

أفتتح محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الاثنين ( 19 كانون الثاني 2026 )، الوحدات التجريبية لتصفية المياه ضمن الاتفاقية العراقية البريطانية في موقع احواض التوازن في محافظة البصرة.

وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "العيداني والسفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق ومدير دائرة الماء في وزارة الاعمار عادل المالكي وعضو مجلس البصرة عقيل الفريجي افتتحوا، اليوم الوحدات التجريبية لتصفية مياه المنازل وتحلية مياه البحر ضمن الاتفاقية العراقية البريطانية في موقع احواض التوازن في محافظة البصرة داخل موقع الرميلة الشمالية".

وفي 20 كانون الاول 2025، أعلنت المديرية العامة للماء، وصول محطات التحلية التجريبية إلى أحواض التوازن ومحطة حمدان في محافظة البصرة ضمن الاتفاقية العراقية - البريطانية.