شفق نيوز- بغداد

أعلن، يوم الاثنين، رسمياً عن رفع الحظر المفروض على تعاقدات نادي القاسم الرياضي، ليتمكن النادي من إبرام الصفقات وتسجيل اللاعبين الجدد بشكل طبيعي، ابتداء من فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والتي تمتد حتى الخامس من شهر شباط/ فبراير المقبل.

وجاء قرار رفع الحظر بعد نجاح إدارة نادي القاسم في تسوية الملفات العالقة ودفع المستحقات المالية المترتبة للاعبين المحترفين، والتي كانت السبب المباشر في فرض العقوبة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكان الاتحاد الدولي قد عاقب نادي القاسم في وقت سابق بمنعه من تسجيل اللاعبين الجدد، على خلفية شكاوى رسمية تقدم بها عدد من اللاعبين المحترفين بسبب عدم تسديد مستحقاتهم المالية في المواعيد المحددة، ما دفع الفيفا إلى فرض الحظر وفقاً للوائح المعتمدة.

ويعد رفع الحظر خطوة إيجابية ومهمة لإدارة نادي القاسم، إذ يفتح الباب أمام تعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، بما يسهم في تحسين نتائج الفريق خلال المرحلة المقبلة من المنافسات.

ويحتل فريق القاسم المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بعد انتهاء الجولة الثالثة عشرة من منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم.