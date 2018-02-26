العثور على عشرات العبوات الناسفة وقنابر هاون غربي الأنبار

2018/02/26 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-02-26 الساعة 18:32 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوز

كشفت وزارة الدفاع، الإثنين، العثور على عشرات العبوات الناسفة مختلفة الاحجام وقنابر هاون في ناحية الكرابلة غربي محافظة الأنبار، فيما أكدت أن جميع المواد التي عثر عليها تم تفجيرها من قبل مفرزة معالجة القنابل الغير متفرقة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، انه "بناءً على ورود معلومات استخبارية دقيقة، تمكن أبطال اللواء الثاني والثلاثون فرقة المشاة الآلية الثامنة من العثور على عدد من العبوات الناسفة مختلفة الأحجام، والتي تستخدم في تفخيخ العجلات في منطقه الكرابلة، حيث شرعت قوة من سرية مغاوير اللواء أعلاه زائد مفرزة من معالجة القنابل الغير منفلقة العائدة إلى كتيبة هندسة ميدان الفرقة بآمره أمر اللواء وضابط تحليل شعبة الاستخبارات وفق معلومات استخبارية".

وأوضح البيان، أنه "أثناء الواجب تم العثور على ٧٥ عبوة ناسفة اسطوانية الشكل و٥٠٠ مسطرة تفجير وعدد من العبوات على شكل براميل وعدد مختلف من قنابر الهاون كانت تستخدم في تفخيخ العجلات"، مبيناً ان "جميع المواد أعلاه تم تفجيرها من قبل مفرزة معالجة القنابل الغير متفرقة دون حادث يذكر".

هذا وأعلن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، السبت (9/كانون الأول/2017)، الانتصار النهائي على تنظيم داعش الإرهابي، واستعادة جميع الأراضي العراقية من سيطرته.انتهى29/6ن

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