اللواء الركن سعد حربية يزور مقر قيادة محور الشمال ويشيد بجهود الحشد الشعبي (صور)

2019/02/23 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار قائد عمليات المقر المتقدم في محافظة كركوك اللواء الركن سعد حربية، الجمعة، مقر قيادة الحشد الشعبي "محور الشمال"، فيما اشاد بالدور الذي يقوم به الحشد الشعبي في تأمين محافظة كركوك.وقال موفدنا، قائد عمليات المقر المتقدم في محافظة كركوك اللواء الركن سعد حربية زار، مساء اليوم، مقر قيادة الحشد الشعبي "محور الشمال" وكان في ...

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