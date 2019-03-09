مقتل خمسة أشخاص في تحطم طائرة ركاب صغيرة في ولاية فلوريدا الأمريكية

2019/03/09 | 06:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي خمسة أشخاص مصرعهم نتيجة تحطم طائرة ركاب صغيرة في ولاية فلوريدا الأمريكية، وجاء ذلك وفقا لبيان مكتب شريف مقاطعة "بالم بيتش".

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