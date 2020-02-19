باريس سان جيرمان يسقط امام دورتموند في دوري ابطال اوروبا

2020/02/19 | 09:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد النرويجي إيرلينج هالاند فريقه بوروسيا دورتموند الألماني، للفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين لهدف.وحل باريس سان جيرمان ضيفًا على دورتموند بملعب سيجنال إيدونا بارك في منافسات ذهاب دور الـ16 ل‍دوري أبطال أوروبا.وتقدم هالاند بهدف للفريق الألماني في الدقيقة 69 من عمر المباراة، وعاد الحكم لتقنية الفار، ثم أكد صحته.ثم تعادل

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