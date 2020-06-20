بوروسيا دورتموند يضمن وصافة “البوندسليغا” بثنائية هالاند في شباك لايبزيغ

2020/06/20 | 22:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق بوروسيا دورتموند فوزا ثمينا على مضيفه لايبزيغ بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليغا”.وسجل النرويجي إيرلينغ هالاند ثنائية بوروسيا دورتموند في الدقيقتين 30 و90+3.وبهذا الفوز، رفع دورتموند رصيده إلى 69 نقطة وضمن إنهاء الدوري في المركز الثاني مبتعدا بـ6 نقاط […]

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