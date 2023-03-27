2023/03/27 | 13:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: إياد الصالحي

يعرف النجم المحبوب يونس محمود، اللاعب

السابق الأكثر إبهاراً في ذاكرة

العراقيين ما بعد عام 2003 أن ليلة سقوط

البطل في ملاعب الكُرة تكون بخطأ منه

نتيجة إضاعته ركلة جزاء أو تهاون فريق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كي لا يندم يونس محمود !) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كي لا يندم يونس محمود !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).