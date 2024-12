الداخلية توجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق عناصر أمنية أثاروا الشغب في الأنبار (فيديو)

2024-12-13 15:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الانبار/ عراق اوبزيرفر وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة، بتشكيل مجلس تحقيقي بحق عناصر أمنية أثاروا الشغب في الأنبار. وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته عراق اوبزيرفر، أن “الشمري وجه باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحازمة وتشكيل مجلس تحقيقي بحق عدد من العناصر المسيئة من قوات الشرطة الاتحادية في الفوج السادس لواء المهمات الخاصة …

