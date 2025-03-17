2025-03-17 21:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين،معاقبة نادي القوة الجوية بغرامة مالية قدرها 25 مليون دينار، وحرمان "كابو"مشجعي الفريق من دخول الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي من دوري نجوم العراق، كما عاقبتلاعباً من فريق الزوراء بالحرمان لمباراة واحدة مع غرامة مالية.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "ناقشت طلب الاستئنافالمقدم من قبل نادي القوة الجوية الرياضي بالعدد 123537 في 1 آذار/ مارس الجاري علىقرار لجنة الانضباط، وبعد الاطلاع على الأوليات الخاصة بالدعوى تقرر قبوله من الناحيةالشكلية، وقررت اللجنة معاقبة نادي القوة الجوية بغرامة مالية قدرها 25 مليون دينار".

كما عاقبت "كابو" مشجعي القوة الجوية "علي المالكي"من دخول الملاعب لنهاية الموسم الحالي.

كما تقرر "معاقبة لاعب الزوراء حسن عبد الكريم جبار بالحرمان لمباراةواحدة وبغرامة مالية مقدارها خمسة ملايين دينار عراقي".