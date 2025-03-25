انخفاض أسعار الذهب مع تخفيف ترامب لتهديداته بالرسوم الجمركية

2025-03-25 09:10:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تراجع الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرسوم الجمركية التي اقترحها لن تدخل جميعها حيز التنفيذ في الثاني من أبريل نيسان، مما عزز شهية المخاطرة، في حين أشار مسؤول في مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي إلى موقف حذر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام. انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 ليصل إلى 3010.64 دولارات للأوقية الأونصة، بحلول الساعة 02:24 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 3015.00 دولارا. وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: شهدت أسعار الذهب بعض التراجع مؤخرًا، حيث أدى تحسن شهية المخاطرة وتخفيف خطاب التعريفات الجمركية الأمريكية إلى جني بعض الأرباح في الأصول الآمنة بعد أدائها المتفوق مؤخرًا. قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين إن الرسوم الجمركية على السيارات ستفرض قريبا رغم إشارته إلى أن ليس كل الرسوم التي هدد بفرضها ستُفرض في الثاني من أبريلنيسان وأن بعض الدول قد تحصل على إعفاءات، وهي الخطوة التي اعتبرتها وول ستريت علامة على المرونة في مسألة هزت الأسواق لأسابيع. وفي مكان آخر، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك يوم الاثنين إنه يتوقع تقدما أبطأ في التضخم في الأشهر المقبلة، ونتيجة لهذا فإنه يرى الآن أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية هذا العام. يعتبر الذهب، الذي يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط ضد عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، غالبًا ما يزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام