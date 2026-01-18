شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بأن قوة أمنية عثرت على جثة فتاة "شبه مقطعة" داخل كيس كبير للنفايات، مرمية بالقرب من مكب للنفايات ضمن منطقة النعيرية شرقي بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن المعلومات الأولية الواردة تشير إلى أن الفتاة قُتلت داخل منزلهم على يد والدها وشقيقها، قبل أن يُقدما على رمي الجثة، مشيراً إلى فتح تحقيق أصولي للتوصل إلى ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي حادثة أخرى، أفاد مصدر أمني، بأن قوة أمنية ألقت القبض على امرأة من مواليد 2004، أقدمت على إغراق طفلها الرضيع المولود عام 2024 داخل خزان ماء سعة 500 لتر في حديقة منزلهم، ضمن ناحية المشاهدة التابعة لقضاء الطارمية شمالي بغداد، ما أسفر عن وفاته.

وأضاف المصدر أن المرأة اعترفت صراحة بقيامها بهذا الفعل، بحجة أنها تعاني من حالة نفسية، فيما تم اتخاذ الإجراءات الأصولية بحقها وإحالتها إلى الجهات المختصة.