شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر طبي في صحة نينوى، يوم الأحد، بوفاة فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً، نتيجة تعرضها لعضة كلب مسعور في ناحية القحطانية غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الفتاة كانت برفقة والدتها لحظة تعرضها لهجوم مفاجئ من كلب مسعور داخل الناحية، ما تسبب بإصابتها بجروح خطيرة أودت بحياتها"، مبيناً أن "الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وأضاف أن "ناحية القحطانية شهدت حادثة مشابهة قبل نحو شهر، تمثلت بتعرض طفل آخر لهجوم كلب أدى إلى قطع أذنه، إلا أنه ما يزال على قيد الحياة"، مشيراً إلى "تكرار هذه الحوادث وما تمثله من خطر على الأهالي، ولا سيما الأطفال".

وتشهد عدد من المحافظات العراقية خلال الفترة الأخيرة اتساعاً في ظاهرة انتشار الكلاب السائبة، ما تسبب بتسجيل إصابات بين المواطنين، وفق بيانات صحية محلية.

ودفع ذلك الجهات الحكومية والبلديات إلى تنفيذ حملات متفرقة للحد من أعدادها، شملت الإبعاد والمعالجة البيطرية، وسط مطالبات بتكثيف الإجراءات ووضع حلول دائمة للحد من المخاطر الصحية والأمنية.