بغداد اليوم - متابعة

كشفت شركة أمن الإنترنت مالويربايتس، اليوم الأحد ( 18 كانون الثاني 2026 )، عن تسريب بيانات نحو 17 مليون مستخدم لمنصة إنستغرام، بعد قيام قراصنة بنشر معلومات شخصية على شبكة الإنترنت المظلمة (دارك ويب)، ما يعرّض المتضررين لمحاولات احتيال واختراق إلكتروني.

وأوضحت الشركة في بيان تابعته "بغداد اليوم"، أن "البيانات المسربة تشمل أسماء المستخدمين، وعناوين البريد الإلكتروني والمنازل، وأرقام الهواتف، إضافة إلى معلومات شخصية أخرى، محذّرة من تزايد رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية التي تستهدف الضحايا".

ويأتي هذا الاختراق بالتزامن مع تحذيرات لمشتركي موقع بورنهب من رسائل تهديد احتيالية عقب حادثة أمن سيبراني حديثة، حيث أكد الموقع أن كلمات المرور وبيانات الدفع لم تتعرض للاختراق، رغم تأثر بعض الحسابات المدفوعة.

وبحسب تقارير تقنية، يدّعي القراصنة سرقة نحو 200 مليون سجل بيانات، تعادل 94 غيغابايت، فيما أعلنت مجموعة القرصنة "شاين هانترز" مسؤوليتها عن الهجوم، مهددةً بنشر البيانات في حال عدم دفع فدية.

وحذّرت مالويربايتس أيضاً من أساليب احتيال جديدة تعتمد على رسائل بريد إلكتروني مزيفة من غوغل، تقود المستخدمين إلى صفحات تسجيل دخول وهمية لمايكروسوفت 365 بهدف سرقة بيانات الدخول.

المصدر: وكالات