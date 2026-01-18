شفق نيوز-بغداد

جرت، اليوم الاحد، ثلاث مواجهات عند الساعة 3عصراً ضمن منافسات الجولة الـ 13 من دوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد والنجفوميسان.

وتعادل فريق امانة بغداد مع ضيفه فريق الكرخ، ايجابياًبنتيجة 1- 1، واقيمت المباراة على ملعب الكابتن شرار حيدر وهو الملعب الافتراضيلفريق أمانة بغداد.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دوناهداف، وفي الشوط الثاني سجل الكرخ هدفه في الدقيقة 72 عن طريق مجتبى صالح، ومنركلة جزاء سجل امانة بغداد هدف التعادل القاتل عن طريق جبار كريم في الدقيقة 90+10.

وفي المواجهة الثانية تمكن فريق نوروز من تحقيقفوزا سهل على مضيفه فريق القاسم بثلاثية نظيفة، وجرت المباراة على ملعب النجفالدولي، وهو الملعب الافتراضي لفريق القاسم.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دوناهداف، وفي الشوط الثاني سجل نوروز هدفه الاول في الدقيقة 67 عن طريق محمد رضا،واضاف نوروز هدفه الثاني عن طريق اللاعب مروان حسين في الدقيقة 71، وعاد مروانحسين ليسجل هدف نوروز الثالث في الدقيقة 84.

في حين حقق فريق زاخو فوزاً مهماً خارج الديارعلى مضيفه فريق نفط ميسان بنتيجة 2-0، واقيمت المباراة على ملعب ميسان الأولمبي، وانتهىالشوط الاول بتقدم زاخو بهدف دون مقابل، جاء الهدف عن طريق اللاعب امجد عطوان فيالدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني سجل زاخو هدفه الثاني فيالدقيقة 49 عن طريق اللاعب صالح هادي.