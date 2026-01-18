شفق نيوز – بغداد

أسفرت نتائج مباريات الجولة 16 من الدورالعراقي الممتاز لكرة القدم، التي أُجريت اليوم الأحد، عن ستة انتصارات وثلاثةتعادلات، كان أبرزها فوز الجيش على نفط الوسط.

حيث أُقيمت اليوم تسع مباريات ضمن منافساتالجولة، أسفرت عن نتائج متباينة عكست قوة التنافس بين الفرق.

وحقق الجيش فوزاً صعباً على نفط الوسط، بنتيجة2–1، وتمكّن الرمادي من تحقيق فوز مثير على كربلاء بنتيجة 3–2، فيما عاد الناصريةبانتصار مهم خارج ملعبه بعد تغلّبه على نفط البصرة بهدفين دون رد.

كما كسب الاتصالات نقاط مباراته أمام عفك بهدفنظيف دون رد، وهو السيناريو ذاته الذي شهدته مواجهتا الفهد مع ميسان وغاز الشمالمع البيشمركة، حيث انتهتا بفوز الأول في كل لقاء بهدف دون مقابل.

وانتهت مواجهة الكاظمية والمصافي بالتعادلالإيجابي 2–2، في حين حسم التعادل السلبي مباراتي نادي الحسين والحدود، والحشدوالبحري.

ومن المقرر أن تُستكمل مباريات الجولة 16 غداًالاثنين، بلقاء يجمع الجولان مع مصافي الجنوب.