بغداد اليوم - بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد ( 18 كانون الثاني 2026 )، اجتماعًا خُصص لمتابعة الإجراءات الخاصة بمشروع المنصة العائمة لاستيراد الغاز، بحضور وزراء النفط والمالية والكهرباء، ومدير عام الموانئ، وعدد من المستشارين والمسؤولين في وزارتي النفط والكهرباء.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الاجتماع شهد مناقشة تطورات تنفيذ عقد المشروع مع شركة «إكسيليريت»، حيث جرى استعراض عمليات تهيئة المسار في خور عبد الله لاستقبال ناقلات الغاز العملاقة".

كما ناقش "الاجتماع المتعلقات المالية وآليات تمويل المشروع المتعلقة بالغاز المستورد، وفق المعطيات التي قدمها وزيرا النفط والكهرباء، فضلًا عن عمليات تهيئة الأرصفة الخاصة باستقبال ناقلات الغاز".

ووجّه "رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في توقيع العقود الثانوية للمشروع، الذي يمثل أول نافذة على العالم لاستيراد الغاز بتقنيات عالية، ولا سيما ما يتعلق بشركة خطوط الأنابيب، للمباشرة بالعمل ضمن خطة الاستعدادات للصيف القادم، وتوفير الغاز للمحطات الكهربائية".