شفق نيوز- طهران

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين،والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، يوم الأحد، سبلتعزيز التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، فيما أشار حسين إلىوجود تحديات اقتصادية متشابهة تواجه دول المنطقة، من بينها العراق وإيران.

جاء ذلك خلال لقاء فؤاد حسين، علي لاريجاني، وذلك في إطار زيارتهالرسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وبحسب بيان للخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز فإن "اللقاءبحث القضايا الأمنية ذات التأثير المباشر على أمن واستقرار المنطقة، وسبل تعزيزالتنسيق والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة بما يسهم في ترسيخ الاستقرارالإقليمي".

وأضاف البيان أن "الوزير العراقي استمع إلى عرض قدمه لاريجانيتناول فيه أبرز الأحداث التي شهدتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الفترةالأخيرة، إلى جانب تطورات الأوضاع الداخلية في بلاده".

من جانبه، استعرض فؤاد حسين المسار السياسي في العراق، لا سيما الجهودالمبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستوريةواختيار حكومة قادرة على التفاعل الإيجابي مع المحيطين الإقليمي والدولي، لمواجهةالتحديات الاقتصادية والمالية.

وأشار الوزير إلى "وجود تحديات اقتصادية متشابهة تواجه دولالمنطقة، من بينها العراق وإيران"، مؤكداً أن "التعامل الفاعل مع هذهالتحديات يتطلب تحقيق قدر أعلى من الاستقرار الإقليمي، إلى جانب ترسيخ الاستقرارالسياسي، بما يسهم في معالجة المشكلات الاقتصادية وتعزيز فرص التنمية".

وأكد فؤاد حسين في ختام اللقاء أن "العراق يمتلك القدرة علىالاضطلاع بدور إيجابي وبنّاء في دعم استقرار المنطقة وتعزيز الأمن الإقليمي".

ووصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين،الأحد، إلى طهران، في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتأتي التحركات الدبلوماسية العراقية في ظل تصاعد التوتر بين الولاياتالمتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما يرافقه من مخاوف على أمنواستقرار المنطقة.