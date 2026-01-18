شفق نيوز- أربيل

بحث القنصل الروسي في أربيل، ماكسيم روبين، ومنسقالتوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، يوم الأحد، التعاون فيمجالات الحوكمة وحقوق الإنسان وتعزيز الاستقرار.

وذكر مكتب منسق التوصيات الدولية في بيان ورد لوكالة شفقنيوز، أن القنصل الروسي وزيباري بحثا سبل تعزيز الحوار المؤسسي المنظم، والتعاونفي مجالات الحوكمة، وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، إلى جانب استعراض دورمكتب منسق التوصيات الدولية في تمثيل جهود حكومة إقليم كوردستان والعراق فيالمحافل الدولية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الروسية المختصة.

كما تم التأكيد على أهمية المبادرات المشتركة لبناءالقدرات والحوار الفني بما يسهم في تحسين أداء المؤسسات وتنفيذ السياسات، ودعمالاستقرار والمساءلة وحماية الحقوق الأساسية.

وأشاد القنصل العام لجمهورية روسيا بالجهود المبذولة فيترسيخ الحوكمة الرشيدة وتعزيز مؤسسات الدولة، رغم التحديات القائمة.

وشدد الجانبان على أهمية استمرار التواصل المؤسسي وتعميقالتعاون بما يخدم الاستقرار والتنمية المستدامة.