بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم خلال استقباله رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد ( 18 كانون الثاني 2026 )، على حتمية المعالجات الاقتصادية، مع التشديد على الالتزام بالمدد الدستورية ووحدة الإطار التنسيقي.

وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات المشهد السياسي وتشكيل الحكومة القادمة ووحدة الإطار التنسيقي، حيث شدد على الالتزام بالمدد الدستورية في شغل المتبقي من الرئاسات الثلاث".

وأكد رئيس تحالف قوى الدولة "على وحدة الإطار التنسيقي، مبيناً أن الإطار أحد أهم ركائز الاستقرار الحالي الذي تشهده البلاد، وقد قدم تجربة ناجحة دفعت الآخرين إلى استنساخها".

كما أوضح الحكيم أن "الاستقرار المتحقق كان استقراراً متكاملاً في نواحيه السياسية والاجتماعية والأمنية، داعياً إلى مواجهة التحدي الاقتصادي بمزيد من الخطط والمعالجات الاستراتيجية التي تحد من الدولة الريعية وتحرك القطاعات الإنتاجية".