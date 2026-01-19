بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الأحد ( 18 كانون الثاني 2026 )، على أهمية مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق وذلك، خلال لقائه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في مكتبه ببغداد.

وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "جرى خلال اللقاء التداول في تطورات الواقع السياسي في البلاد والتأكيد على تلبية الاستحقاقات الانتخابية وفق التوقيتات الدستورية، حيث شدد الحكيم على وحدة الإطار التنسيقي وتقويته باعتباره أحد ركائز الاستقرار".

وأشار إلى أن "المرحلة القادمة تمثل تحديًا اقتصاديًا ضاغطًا يتطلب معالجات آنية إلى جانب استراتيجيات بعيدة المدى، داعيًا إلى تنويع مصادر الدخل وتخليص العراق من الدولة الريعية أحادية الجانب".

وشدد الحكيم على "ضرورة الحفاظ على المنجزات التي تحققت بفضل الله وهدي المرجعية الدينية العليا وتضحيات الشعب العراقي، مؤكدًا أن هذه المنجزات أسهمت في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي في البلاد".

فيما وأعرب عن ثقته بتجاوز التحديات الاقتصادية إذا ما خلصت النوايا وتبنّى المسؤولون مبدأ تحمل الأعباء والعمل وفق المصلحة العامة.