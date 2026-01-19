بغداد اليوم – بغداد

دعا المحلل السياسي واثق الجابري، اليوم الأحد ( 18 كانون الثاني 2026 )، الكتل الشيعية والكردية إلى الاستفادة من تجربة تحالف العزم، ولا سيما خطوة تنازل زعيمه مثنى السامرائي عن منصب رئاسة مجلس النواب، باعتبارها نموذجاً سياسياً أسهم في تهدئة المشهد ومنع تفاقم الانسداد السياسي.

وقال الجابري في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "ما قام به تحالف العزم من خلال تنازل مثنى السامرائي عن رئاسة البرلمان يمثل درساً مهماً في تغليب المصلحة العامة على المكاسب الشخصية”، مؤكداً أن “اعتماد هذا النهج من قبل الكتل الشيعية والكردية يمكن أن يفتح الباب أمام حلول توافقية تُنهي حالة الجمود السياسي”.

وكان النائب عن تحالف العزم إياد الجبوري، أكد في وقت سابق من اليوم الأحد ( 18 كانون الثاني 2026 )، أن حالة الهدوء السياسي التي يشهدها العراق تمثل سابقة تاريخية تعكس مستوى عالياً من نكران الذات لدى قيادات سياسية.

وقال الجبوري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن “ما يشهده المشهد السياسي من هدوء يُعد سابقة تاريخية تدل على نكران الذات لدى القادة”، مشيراً إلى أن “المهندس مثنى السامرائي كان المبادر الأول في رسم هذا المسار، حين قدّم استقرار الوطن والمصلحة العامة على الطموح الشخصي في تولي رئاسة مجلس النواب”.

وأضاف أن "هذه الخطوة أسهمت في تهيئة أجواء إيجابية داخل العملية السياسية، وفتحت الباب أمام تفاهمات أوسع تخدم الاستقرار السياسي وتعزز العمل المؤسسي خلال المرحلة المقبلة".