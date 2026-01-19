بغداد اليوم- بغداد

حذر زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، ( 18 كانون الثاني 2026 )، من مخاطر محدقة تحيط بالبلاد جراء التطورات الأمنية في الجارة سوريا، داعياً إلى إرسال تعزيزات عسكرية فورية لحماية الحدود والمنافذ.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في منصة (إكس)، تلقتها "بغداد اليوم"، ان "ما يدور في سوريا وقريباً من الحدود العراقية أمرٌ لا ينبغي التعاطي معه بسذاجة، بل لا بدّ من حمل الموضوع على محمل الجدّ"، لافتاً إلى أن "الخطر محدق والإرهاب مدعوم من الاستكبار العالمي".

وشدد على ضرورة "حماية الحدود والمنافذ فوراً وإرسال التعزيزات فوراً فوراً".

وفي سياق متصل، وجه الصدر نصيحة إلى القوى السياسية في إقليم كردستان، قائلاً: "أنصح القوى السياسية في شمال العراق بعدم التدخل المباشر مما يعطي الحجة للإرهاب باستباحة الأراضي العراقية والتعدي عليها وعلى مقدساتنا".