شفق نيوز– نينوى

أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الاثنين، توقيعه مذكرة تفاهم مع رئيس بلدية توكات التركية محمد كمال يازجي أوغلو للتعاون في مجالات الاستثمار والبيئة والزراعة والثقافة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور عدد من مستشاري ومعاوني المحافظ ومدراء الدوائر الخدمية، إضافة إلى القنصل التركي في نينوى سرهاد فارلي ووفد حكومي تركي رسمي.

وأشار الدخيل، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن مذكرة التفاهم ترتكز على عدد من النقاط، من بينها "تبادل الخبرات الفنية والتقنية وتطوير آفاق التعاون المعرفي، ودعم الجهود التنموية والاقتصادية المستدامة".

وتتضمن المذكرة أيضاَ، "الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي وتعزيز السياحة، من خلال الدعم المتبادل للأنشطة السياحية للمتاحف والمواقع الأثرية والتراثية، وإقامة المعارض وورش العمل والمؤتمرات التي من شأنها تعزيز التراث الحضاري والثقافي والفني للمدينتين وتمكين النقل المتبادل للمعارف والخبرات".

كما تشمل "تحسين جودة الخدمات البلدية والبنية التحتية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتبادل الفرص، والتعاون في المجالات الحضرية والتمدن المعاصر وفي جميع الميادين".

وتنص المذكرة كذلك على توفير المعارف والخبرات في مجال إدارة المرور والطرق والبنى التحتية، ولا سيما الجسور والأنفاق وحلول الكثافة المرورية، وتبادل المعارف والخبرات في مجالات البناء والإنشاءات والاستثمارات والحكومة الإلكترونية.

وفي القطاع الزراعي، تضمنت المذكرة التعاون في مجال الزراعة ونقل الخبرات المتعلقة بالزراعة الحديثة.