شفقنيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعتأسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، صباح الاثنين، في أسواق بغداد،وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقالمراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغدادلتسجل 147450 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأحد 147000 دينار مقابل100 دولار.

وأشارمراسل الوكالة، إلى ارتفاع أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد،حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 147000دينار مقابل 100 دولار.

وفيأربيل، ارتفعت أسعار الدولار كذلك، إذ بلغ سعر البيع 147500 دينار لكل 100 دولار،وسعر الشراء 147450 ديناراً مقابل 100 دولار.