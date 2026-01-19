بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار النفط العراقي، اليوم الإثنين ( 19 كانون الثاني 2025 )، انخفاضا خلال التعاملات الاسبوعية في السوق العالمية.

ووفقا لبيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد انخفض خام البصرة المتوسط إلى 61.33 دولارا للبرميل، بينما سجل خام البصرة الثقيل 58.88 دولارا للبرميل، بنسبة تغير بلغت -0.95 و -0.80 على التوالي.

وفيما يتعلق بأسعار النفط العالمية، سجل خام برنت البريطاني 64.00 دولارا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 59.23 دولارا للبرميل، بنسبة تغير بلغت +0.52 و +0.65 على التوالي.