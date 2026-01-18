بغداد اليوم - بغداد

كشفت مديرية شرطة بغداد الرصافة، اليوم الاحد ( 18 كانون الثاني 2026 )، ملابسات جريمة قتل فتاة والقاء القبض على الجناة في العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة، المتمثلة بقسم شرطة بغداد الجديدة ومركز شرطة النعيرية وفوج طوارئ الرصافة الثاني ودوريات نجدة بغداد الجديدة والاستخبارات، من كشف جريمة قتل وإلقاء القبض على الجناة، وذلك بعد تلقي اخبار عبر خط الاستجابة (911) عن وقوع جريمة قتل ورمي جثة فتاة في إحدى مناطق جانب الكرخ".

واضافت أنه "تم التحرك السريع إلى محل سكن المشتبه بهم، الذين تبيّن أنهم والد المجني عليها وأخيها ضمن منطقة (النعيرية)، حيث أسفرت إجراءات البحث والتحري عن إلقاء القبض عليهم. وخلال التحقيق اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة بدافع ما يُسمى بـ (غسل العار)".

وأوضحت أنه "التنسيق مع الأجهزة الأمنية في جانب الكرخ، وبمرافقة المتهمين، تم العثور على جثة المجني عليها داخل كيس ومرمية في أحد المبازل"، مشيرة الى انه "تم ايداعهما التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".