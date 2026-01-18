بغداد اليوم- بغداد

أصدرت لجنةُ الانضباطِ في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الأحد ( 18 كانون الثاني 2026 )، ثلاثة قراراتٍ بخصوص الشكوى المقدمة من نادي الناصرية الرياضي ضد نادي الحشد الشعبي، المتعلقة بمباراتهما ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز للموسم 2025-2026.

وذكر بيان لاتحاد الكرة، تلقته "بغداد اليوم"، أن "اللجنة اجتمعت للنظر في الشكوى التي ادعى فيها نادي الناصرية قيام نادي الحشد الشعبي بإجراء خمسة تبديلات خلال أربع فترات توقف، وهو ما يعد مخالفة للوائح المسابقات".

وأضاف، أن "اللجنة قامت بتدقيق الشكوى واستدعاء مشرف المباراة والحكم الرابع، فضلاً عن تدوين إفادة مدير فريق الكرة في نادي الحشد الشعبي، والاطلاع على تقرير حكم المباراة "مشيرا، إلى إجراء التبديلات في ثلاثة أوقات فقط".

وتابع، أنه "تبين للجنة من خلال الإفادات وجود إشكال إداري عند عملية التبديل في الدقيقة 72، حيث نزل لاعب ثم تبعه الثاني بعد تدخل حكم المباراة، وهو ما اعتبره الحكم الرابع مخالفة وأبلغ المشرف بها في حينها".

وأوضح، أن "اللجنة اطلعت أيضاً على إجابة لجنة المسابقات التي أكدت أن الحالة تعد مخالفة إدارية واضحة من قبل المشرف والطاقم التحكيمي، وبناءً على ذلك قررت اللجنة ما يلي:

1- رد اعتراض نادي الناصرية واعتماد نتيجة المباراة كما هي.

2- معاقبة مشرف المباراة (منير عبد الصاحب) بالحرمان من الإشراف لمدة (شهر واحد) استناداً لأحكام المادة (88) من لائحة الانضباط والأخلاق.

3- إحالة حكم المباراة (علي هيثم حسن) إلى لجنة الحكام بخصوص ملابسات الحادث استناداً لأحكام المادة (88) من اللائحة المذكورة.

وصدر القرار باتفاق الآراء وهو قابل للاستئناف.