بغداد – واع

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، بأن يكون العام 2026 عام التدريب الاحترافي والنهوض بمؤسسات الوزارة.

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس مؤتمر التدريب الأول للعام 2026 لتنفيذ خطة التدريب في الوزارة، بحضور الوكلاء والمستشارين وعدد من الضباط، ضم المدراء الاختصاصيين ومدراء التدريب في المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية".

وأضاف، أن "المؤتمر تناول محاور مهمة، من بينها إيجاز تفتيش مدارس التدريب وبرنامج تدريب كوادر المرور في بغداد والمحافظات وخطة تدريب أفواج الطوارئ المحررة وأهمية دورات شرطة العقود وتنفيذ الوصايا لرفع مستوى الأداء، فضلاً عن مناقشة دورات الصنف كمرتكز أساسي في تطوير الأداء المهني لضباط الدورة 70".

ووجه الوزير بأن يكون العام الحالي عام التدريب الاحترافي والنهوض بمؤسسات وزارة الداخلية، مشدداً على أهمية التدريب في جميع المستويات وإعداد منهج خاص به يكون منظماً ودقيقاً بشكل عال واستمرار الدعم للمؤسسات التدريبية.