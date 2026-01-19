بغداد – واع – وسام الملا

أكد المركز الوطني للأمن السيبراني، اليوم الأحد، أن الهجمات الإلكترونية ارتفعت عالمياً بنسبة 192% في العام الماضي 2025، فيما دعا إلى رفع مستوى الجاهزية لمواجهتها، مشيراً في الوقت نفسه إلى امتلاك كفاءات شابة للتصدي للهجمات بشكل فاعل.

وقال مدير المركز، علي حسين، في كلمة له خلال مؤتمر مناورة الأمن السيبراني، وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "طبيعة الحروب في العالم تغيرت، حيث أصبحت حروباً تكنولوجية تستهدف الأنظمة السيادية، ما يبرز أهمية الأمن السيبراني في حماية الدول".

وأضاف، أن "المناورة الحالية تمثل استكمالاً للاستعدادات الوطنية"، مستشهداً "بمثال تاريخي من حرب عام 1973، حيث تطورت أدوات القتال بشكل جذري نتيجة التقدم التكنولوجي".

وتابع حسين، أن "الإحصاءات المتوفرة وأنواع الهجمات التي يتصدى لها المركز يومياً تشير إلى أن كثيراً من الدول والشركات والمهاجمين يخصصون إنفاقاً مالياً كبيراً على البحث والتطوير"، مبيناً أن "الهجمات تسجل زيادة سنوية بواقع 120%، وقفزت بعد دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى 170%، لتصل في عام 2025 إلى 192%".

وأشار إلى أن "المركز كان يتصدى سابقاً لهجمة إلكترونية واحدة يومياً، أما اليوم فيواجه هجمتين أو أكثر"، داعياً جميع الجهات إلى "المشاركة الفاعلة في هذه المناورة والاستفادة القصوى منها لرفع مستوى الجاهزية والتصدي للهجمات المتزايدة".

وأوضح، أن "المركز الوطني للأمن السيبراني يعمل كمركز دفاعي وبالتعاون اليومي مع وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات وباقي الوزارات، للتصدي لعدد كبير من الهجمات الإلكترونية بشكل مستمر"، مؤكداً "وجود كفاءات عراقية شابة متميزة في مختلف الوزارات، تسهم بشكل فاعل في مواجهة الهجمات السيبرانية".