بغداد اليوم - متابعة

تتزايد المطالبات بنقل بطولة كأس العالم 2026، من الولايات المتحدة، في ظل مخاوف متزايدة تتعلق بالسلامة وسياسات السفر الأمريكية، إضافة إلى الجدل السياسي الذي يرافق الاستعدادات للبطولة.

ودعا المذيع البريطاني جيف ستيلينغ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى سحب حق الاستضافة من الولايات المتحدة ونقل البطولة إلى المملكة المتحدة، معتبراً أن استضافة واشنطن تتعارض مع القيم المعلنة للبطولة.

وأفادت تقارير إعلامية بأن نحو 17 ألف مشجع ألغوا تذاكرهم مؤخراً بسبب مخاوف أمنية وصعوبات في السفر، فيما وقع 23 نائباً بريطانياً من أربعة أحزاب على مقترح يدعو الهيئات الرياضية الدولية إلى إعادة النظر في استضافة الولايات المتحدة للبطولات الكبرى.

ومن المقرر أن تُقام كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخباً، وتستضيفها الولايات المتحدة بالاشتراك مع كندا والمكسيك.

المصدر: وكالات