الرباط (هذا اليوم)- حبست القارة السمراء أنفاسها مع انطلاق صافرة نهاية الشوط الأول من "نهائي الحلم" في كأس أمم أفريقيا 2025، والذي يجمع بين صاحب الأرض والجمهور المنتخب المغربي ونظيره المنتخب السنغالي، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

ملخص الشوط الأول: تعادل سلبي وحذر تكتيكي

انتهت الـ 45 دقيقة الأولى بالتعادل السلبي (0-0)، في شوط اتسم بالندية العالية والصراع البدني الشرس، وسط أجواء ممطرة زادت من حماسة الجماهير التي ملأت المدرجات. ورغم غياب الأهداف، إلا أن الإثارة كانت حاضرة عبر:

تألق ياسين بونو: الحارس المغربي واصل حماية عرينه، مؤكداً استحقاقه لقب الحارس "الأكثر حفاظاً على نظافة شباكه" في البطولة (5 مباريات "كلين شيت" من أصل 6).

الانضباط التكتيكي: ظهر "أسود التيرانغا" بتنظيم دفاعي محكم بقيادة ساديو ماني ورفاقه، في مواجهة الضغط الهجومي لكتيبة وليد الركراكي.

أجواء "هستيرية" في الرباط رغم الأمطار

لم تمنع الأمطار الغزيرة الجماهير المغربية والسنغالية من رسم لوحة فنية رائعة في شوارع العاصمة وفي منطقة المشجعين (Fan Zone). وهتف الآلاف "ديما مغرب" أملاً في كسر "عقدة الـ 50 عاماً" وتحقيق اللقب الثاني بعد نسخة 1976.

حقائق تاريخية حول النهائي المنتظر

تعد هذه المباراة تاريخية بكل المقاييس لعدة اعتبارات يرصدها لكم موقعنا:

المواجهة الأولى: هذا هو أول نهائي يجمع المنتخبين في تاريخ البطولة. عقدة المستضيف: المغرب يطمح ليكون الدولة المضيفة الـ 13 التي تتوج باللقب، بعد آخر تتويج لساحل العاج (2023). الجائزة الأغلى: الفائز الليلة سيحصل على 10 ملايين دولار، وهي الجائزة المالية الأضخم في تاريخ الكاف.

الطريق إلى النهائي

المغرب: تصدر مجموعته، وتجاوز تنزانيا، الكاميرون، ثم نيجيريا بركلات الترجيح.

السنغال: تجاوزت مالي ومصر بنفس النتيجة (1-0) في الأدوار الاقصائية.

قرارات "كاف" التاريخية تسبق المباراة

على هامش النهائي، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) قراراً ثورياً بإقامة البطولة كل 4 سنوات بدءاً من نسخة 2028، في خطوة تهدف لرفع مستوى التنافسية وتتوافق مع الرزنامة الدولية.

تحديث مباشر (Live Update)

سيتم تحديث هذا الخبر فوراً بأهداف الشوط الثاني وملخص المباراة النهائي ومراسم التتويج.

الأسئلة الشائعة (FAQ Schema)

س: كم تبلغ جائزة بطل كأس أمم أفريقيا 2025؟

ج: يحصل البطل على 10 ملايين دولار، بينما يحصل الوصيف على 4 ملايين دولار.

س: من هو حكم نهائي المغرب والسنغال؟

ج: يدير اللقاء الحكم الكونغولي جون جاك نغامبو.

س: متى كان آخر تتويج للمغرب بكأس أفريقيا؟

ج: توج المغرب باللقب مرة واحدة عام 1976، ووصل للنهائي عام 2004.