بغداد اليوم-متابعة

كشفت إذاعة (كادينا كوبي)، اليوم الأحد، ( 18 كانون الثاني 2026 )، أن فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد قرر الرحيل عن صفوف الفريق بعد صافرات الاستهجان التي وجهها المشجعون في "سانتياغو برنابيو" تجاهه خلال مباراة ليفانتي، مشيراً إلى أنه لن يلعب في فريق لا يحترمه.

وكان "فيني" عرضة للانتقادات وصيحات الاستهجان خلال الفترة الماضية وتحديداً في الأسبوع الفائت بعدما خسر ريال مدريد بطولة كأس السوبر الإسبانية أمام برشلونة وخرج من ثمن نهائي كأس الملك أمام ألباسيتي "درجة ثانية".

وقال الصحفي روبرتو موراليس في برنامج "إل بارتيدازو دي كوبي" على إذاعة "كادينا كوبي" لإسبانية إن فينيسيوس اتخذ قراره يوم الأحد وهو الرحيل بسبب صيحات الاستهجان التي لقاها من المشجعين.

ورصدت عدسات الكاميرات فينيسيوس وهو يبكي قبل دخول مباراة ليفانتي بعدما سمع الجماهير تطلق صافرات الاستهجان بعدما ذكر المذيع الداخلي اسمه، قبل أن يتدخل زميله الفرنسي كيليان مبابي والمعد البدني أنطونيو بينتوس لتهدئته.

وذكر موراليس: فينيسيوس قال لحاشيته بأنه يتفهم أن تطلق الجماهير صافرات الاستهجان تجاه لاعب ما، لكن لا يمكن فعل ذلك طوال التسعين دقيقة.

وأكدت صحيفة "إل بيروديكو" الإسبانية ما قالته الإذاعة وذكرت يوم الأحد: أبلغ اللاعب البرازيلي وكيل أعماله بأنه لا يريد اللعب في مكان لا يلقى فيه الاحترام. وذلك مع بقاء 18 شهراً على نهاية عقده مع النادي الأبيض.

وخاض البرازيلي مباراته رقم 350 مع ريال مدريد أمام ليفانتي يوم السبت والتي شهدت فوز الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

المصدر: وكالات