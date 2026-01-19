شفق نيوز- دهوك

أعلن نادي دهوك الرياضي، مساء اليوم الأحد، رفضه الكامل للعقوبات التيأصدرتها لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، معتبراً أنها جاءت"غير عادلة" ولا تعكس حقيقة ما جرى خلال مباراته الأخيرة أمام أربيل.

وأوضح النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن انطلاق المباراة تأخرلمدة 15 دقيقة قبل بدايتها، لأسباب وصفها بـ"المشكوك فيها"، مؤكداً أنهذا التأخير كان له تأثير واضح على مجريات اللقاء وأجوائه العامة.

وأشار البيان إلى أن المشرف الأمني تعامل "بعدائية" ورفعتقريراً وصفه النادي بـ"المنحاز"، رغم وجود رئيس الاتحاد العراقي لكرةالقدم، عدنان درجال، كشاهد عيان، والذي يؤكد أن الأحداث التي وقعت كانت صادرة عنجماهير الناديين معاً، وليست من طرف واحد.

وأضاف نادي دهوك أن رد فعل جماهيره جاء نتيجة "تصرفات غير لائقةصدرت عن مسؤول الإعلام في نادي أربيل"، مشدداً على أن تلك الردود لم تؤثر علىسير المباراة أو سلامتها.

وطالب نادي دهوك لجنة الانضباط بالتحلي بـ"الشفافيةوالحياد"، وإعادة النظر في العقوبات الصادرة، مؤكداً في الوقت ذاته استمرارهفي الدفاع عن حقوق جماهيره وحماية مصالح النادي بالطرق القانونية المتاحة كافة.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، أصدرت، الأحد،عقوبات شملت غرامات مالية وحرمان حضور الجماهير على نادي دهوك بسبب مخالفات ضمن منافساتدوري نجوم العراق.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها ناقشت تقرير المنسقالأمني ومراقب مباراة ناديي أربيل ودهوك ضمن دوري نجوم العراق التي جرت بتاريخ 13كانون الثاني/ يناير الجاري على ملعب فرانسو حريري، وانتهت بنتيجة 2-1 لصالح ناديأربيل.

وبحسب التقرير فإن "جماهير دهوك بدأت بالمشاغبة منذ الدقائقالأولى لدخولهم الملعب، وقيامهم بكسر أبواب مداخل الملعب، ورمي القناني المائيةعلى أرضية الملعب، وتأخر انطلاق المباراة 15 دقيقة بسبب أعمال الشغب، وتكسير كراسيالملعب من قبل جماهير نادي دهوك، ورمي الشعالات الدخانية باتجاه لاعبي نادي أربيل".

وكذلك "التلفظ بألفاظ بذيئة والهتافات المسيئة داخل الملعب، وسبحكم المباراة والحكم المساعد، وضعف إجراءات التفتيش من قبل نادي أربيل، واضطرارالقوة الأمنية إلى طلب قوة أمنية إضافية للسيطرة على الوضع".

وبناءً على ذلك قررت اللجنة تغريم نادي دهوك 15 مليون دينار عراقي،وحرمان جماهير النادي من الدخول إلى الملعب (أرضهم المفترضة) لمباراة واحدة.