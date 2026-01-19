شفق نيوز- بغداد

كشف البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، عن ارتفاع حجمالعملة المتداولة إلى أكثر من 93 تريليون دينار خلال شهر تشرين الأول من العام2025.

وذكر البنك، في إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أنصافي العملة المتداولة بلغ 93.789 تريليون دينار في شهر تشرين الأول، مرتفعاًمقارنة بشهر أيلول الذي سجل فيه صافي العملة المتداولة 92.185 تريليون دينار.

وأضاف أن حجم العملة المصدرة من قبل البنك المركزي بلغ101.015 تريليون دينار، فيما بلغت العملة المتداولة لدى المصارف 7.226 تريليوندينار.

وأشار إلى أن العملة المصدرة هي النقود التي تطبعهاوتصدرها الدولة عبر بنكها المركزي لغرض التداول، وتشمل العملات النقدية بمختلففئاتها الورقية والمعدنية المتداولة خارج خزائن البنك المركزي.

وأوضح البنك، أن ارتفاع حجم العملة المتداولة وقلةوجودها لدى المصارف يعني أن المواطنين يلجأون إلى اكتناز الأموال بدلاً من إيداعهافي البنوك، وهي ظاهرة غير سليمة.

يذكر أن البنك المركزي العراقي قد كشف، يوم السبت الماضي،عن ارتفاع النفقات مقارنة بالإيرادات العامة خلال 10 أشهر من العام 2025.