شفقنيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعتأسعار الذهب الأجنبي والعراقي بشكل كبير، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية ببغداد،وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقالمراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلتصباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 965 ألفدينار، وسعر الشراء 961 ألفاً، فيما سجلت يوم امس الاحد 945 ألف دينار.

وأشارمراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 935ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 931 ألفاً.

وفيمايخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوحبين 965 ألف دينار و975 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 935ألفاً و945 ألف دينار.

أماأسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت ارتفاعا أيضاً، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.001 مليوندينار، وعيار 21 بيع 974 ألفاً، وعيار 18 بيع 833 ألف دينار.