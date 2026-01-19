شفق نيوز- متابعة

أظهرت بيانات تجارية نشرت، اليوم الاثنين، أن العراق صدّر أكثر من 850 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى الهند خلال شهر ديسمبر / كانون الأول.

وجاء في تلك البيانات، أن العقوبات الأميركية والأوروبية المشددة أدت إلى تباطؤ تدفقات النفط الروسي إلى الهند، حيث انخفضت الواردات بنحو 22% إلى 1.38 مليون برميل يومياً في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، إلا أن روسيا ظلت المورد الرئيسي للنفط إلى الهند في ديسمبر وخلال السنوات التسع الأولى من هذه السنة المالية حتى 31 مارس/ آذار 2026.

وأضافت البيانات أن العراق جاء ثانياً بصادرات بلغت 870 ألف برميل يومياً، فيما حلّت السعودية ثالثة بصادرات بلغت 650 ألف برميل يومياً، وجاءت الإمارات رابعاً بصادرات بلغت 450 ألف برميل يومياً.

وأظهرت البيانات أنه في عام 2025 ارتفعت حصة أوبك من واردات الهند من النفط الخام إلى 50% مقابل 49% في العام السابق، بينما انخفضت حصة روسيا إلى 33.3% مقارنة بـ36% في عام 2024.