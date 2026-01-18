شفق نيوز- بغداد

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحادالعراقي لكرة القدم، يوم الأحد، عقوبات إدارية وغرامات مالية وحرمان حضور الجماهيرعلى نادييّ دهوك وديالى بسبب مخالفات ضمن منافسات دوري نجوم العراق.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها ناقشتتقرير المنسق الأمني ومراقب مباراة ناديي أربيل ودهوك ضمن دوري نجوم العراق التيجرت بتاريخ 13 كانون الثاني/ يناير الجاري على ملعب فرانسو حريري، وانتهت بنتيجة 2-1لصالح نادي أربيل.

وبحسب التقرير فإن "جماهير دهوك بدأت بالمشاغبة منذالدقائق الأولى لدخولهم الملعب، وقيامهم بكسر أبواب مداخل الملعب، ورمي القنانيالمائية على أرضية الملعب، وتأخر انطلاق المباراة 15 دقيقة بسبب أعمال الشغب، وتكسيركراسي الملعب من قبل جماهير نادي دهوك، رمي الشعالات الدخانية باتجاه لاعبي ناديأربيل".

وكذلك "التلفظ بألفاظ بذيئة والهتافات المسيئة داخلالملعب، وسب حكم المباراة والحكم المساعد، وضعف إجراءات التفتيش من قبل نادي أربيل،واضطرار القوة الأمنية إلى طلب قوة أمنية إضافية للسيطرة على الوضع".

وبناء على ذلك قررت اللجنة تغريم نادي دهوك 15 مليوندينار عراقي، وحرمان جماهير النادي من الدخول إلى الملعب (أرضهم المفترضة) لمباراةواحدة.

كما ناقشت اللجنة تقريرالمنسق الأمني لمباراة ناديي ديالى والزوراء التي أقيمت بتاريخ 13 من الشهر الجاريعلى ملعب ديالى، إذ جاء فيه "رمي شعال ناري من قبل جماهير نادي ديالى باتجاهدكة بدلاء نادي الزوراء، وصدور هتافات مسيئة من قبل جماهير نادي ديالى ضد الزوراء،وكذلك الشتائم ضد حكم المباراة بعبارات نابية خادشة للحياء".

وعاقبت اللجنة نادي ديالى بغرامة مالية قدرها 10 ملاييندينار، وحرمان جماهير النادي من الدخول إلى الملعب (أرضهم المفترضة) لمباراة واحدة.