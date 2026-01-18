شفق نيوز- دهوك

حقق فريق الكرمة فوزاً مهماً على فريق الموصل، مساءاليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانطلقت المباراة عند الساعة الـ5:30 مساءً على ملعبدهوك وهو الملعب الافتراضي لنادي الموصل، وانتهت لصالح الكرمة بنتيجة 3-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق الكرمة بنتيجة 3-1، سجلالكرمة أولاً في الدقيقة الأولى عن طريق المحترف علي علوان، وتمكن الموصل من تعديلالنتيجة عن طريق علاء الدين الدالي في الدقيقة 7، وعاد الكرمة ليسجل هدف التقدم فيالدقيقة 31 من ركلة جزاء نفذها بنجاح أحمد مكنزي، وأضاف المدافع هلو فائق هدفالكرمة الثالث في الدقيقة 45+2.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكمصافرته معلناً عن نهاية اللقاء بفوز الكرمة على مضيفه الموصل.

وبهذا الفوز رفع الكرمة رصيده للنقطة 26 بالمركز الثاني،وتجمد رصيد الموصل عند النقطة 12 بالمركز 16.