شفق نيوز- النجف

‏تمكن فريق الغراف من الفوز على مضيفه النجف، مساء اليومالأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي عند الساعة السابعةوالنصف مساءً وانتهت لصالح الغراف بنتيجة 3-0.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

‏وفي الشوط الثاني سجل فريق الغراف ثلاثة أهداف، وجاءالهدف الأول عند الدقيقة 65 عن طريق اللاعب فيديليس كوكو، وعاد نفس اللاعب ليسجلهدفاً ثانياً في الدقيقة 69، وسجل الغراف الهدف الثالث عن طريق أحمد الحضري فيالدقيقة 90+2.

وبهذا الفوز رفع الغراف رصيده للنقطة 19 بالمركز 11،وتجمد رصيد النجف عند النقطة بالمركز 19.